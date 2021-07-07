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В России готовят поправки в законодательство о возможности конфискации криптоактивов

12:05 07.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия разрабатывает поправки в законодательство о конфискации цифровых активов, ставших источниками дохода от преступлений. Об этом сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, выступая в среду на открывшейся в Санкт-Петербурге конференции руководителей прокуратур европейских государств.

"Серьезным вызовом является криминальное использование криптовалют в нашей стране, - отметил Краснов. - Значимым шагом в преодолении этой проблемы стало принятие в июле 2020 года федерального закона "О цифровых активах". В настоящее время идет работа по внесению изменений в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство". По его словам, "это позволит применять ограничительные меры и конфискацию в отношении виртуальных активов".

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