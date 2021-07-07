Девушку, которую пытались насильно выдать замуж в Дагестане, вызвали в Следственный комитет - СМИ

12:20 Источник: Эхо Москвы

Гражданку Швеции и России, которую пытались насильно выдать замуж в Дагестане, вызвали в Следственный комитет.

Об этом рассказала ее адвокат Ольга Гнездилова. Имя девушки из соображений ее безопасности не раскрывается, она уже сбежала в Швецию и получила там госохрану. Если российские власти ничего не предпримут по факту произошедшего с ней, она планирует жаловаться в ЕСПЧ.

В конце июня пострадавшая приехала к родственникам в Буйнакский район. Там родственники отобрали у нее паспорт и угрожали убийством чести, если она не выйдет за выбранного ими мужчину. Свадьбу на 500 гостей, по словам адвоката, родственники не стали отменять даже после ее побега. В итоге они решили мероприятие отложить – из-за того что в Дагестане ввели запрет на массовые мероприятия из-за коронавируса.