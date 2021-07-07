Президент Гаити смертельно ранен неизвестными нападавшими - портал

13:08 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

[обновлено 13:32]



Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию. Об этом сообщается в среду в заявлении премьер-министра страны Клода Жозефа.

По его данным, у главы государства огнестрельное ранение. Кроме того, в результате нападения была ранена и первая леди Гаити.

Премьер-министр уверил, что принимаются все меры для того, чтобы гарантировать преемственность власти и защиту нации.

Это не первое покушение на Моиза, вступившего в должность президента в 2017 году. 17 октября 2018 г. во время церемонии, посвященной 212-й годовщине смерти основателя государства и национального героя страны Жан-Жака Дессалина, глава государства подвергся обстрелу. Президент серьезно не пострадал и был эвакуирован в безопасное место. Были ранены трое сотрудников охраны.