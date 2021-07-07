Президент Гаити смертельно ранен неизвестными нападавшими - портал
13:08 07.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
[обновлено 13:32]
Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию. Об этом сообщается в среду в заявлении премьер-министра страны Клода Жозефа.
По его данным, у главы государства огнестрельное ранение. Кроме того, в результате нападения была ранена и первая леди Гаити.
Премьер-министр уверил, что принимаются все меры для того, чтобы гарантировать преемственность власти и защиту нации.
Это не первое покушение на Моиза, вступившего в должность президента в 2017 году. 17 октября 2018 г. во время церемонии, посвященной 212-й годовщине смерти основателя государства и национального героя страны Жан-Жака Дессалина, глава государства подвергся обстрелу. Президент серьезно не пострадал и был эвакуирован в безопасное место. Были ранены трое сотрудников охраны.
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Dacver 13:48 07.07.2021
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