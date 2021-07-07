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НОВОСТИ

Официальная Москва не имеет отношения к кибератаке на Республиканскую партию США - Песков

13:20 07.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кибератака на облачные сети Национального комитета Республиканской партии США не имеет никакого отношения к официальной Москве, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что бы там ни было, а мы не знаем, что там было конкретно, но это никоим образом не имеет отношения к официальной Москве", - сказал представитель Кремля журналистам, отвечая на вопрос о кибератаке.

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