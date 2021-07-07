0
0
110
НОВОСТИ

Для поиска пропавших людей нужно применять новейшие технологии - Леонов

13:10 07.07.2021

003.jpg
Фото Натальи Леоновой
Олег Леонов, координатор отряда “ЛизаАлерт”, выступая на III Всероссийском форуме добровольческих поисково-спасательных отрядов, организованном Центром поиска пропавших людей, высказался о необходимости внедрять в поиск пропавших современные технологии. Он представил энергонезависимый браслет безопасности, назначение которого - вернуть домой потерявшегося человека как можно быстрее.

Для использования новых технологий, считает общественник, требуется работающая законодательная база. «Мы предложили поправки, позволяющие оперативно определить точное местоположение человека с включенным мобильным телефоном - сегодня такие данные недоступны. Принятие закона о поиске пропавших по геолокации – одна из первоочередных задач нового, осеннего созыва Госдумы. Именно в таком виде, с нашими поправками, закон может спасти тысячи жизней ежегодно», - заявил куратор “ЛизаАлерт”.

Представленный участникам форума браслет безопасности оснащен встроенным NFC-модулем, позволяющим с помощью смартфона открыть контактную информацию родственников, сведения о мед показаниях потерявшегося. Браслет будет распространяться в столице бесплатно, заявки на получение устройства оставили уже более пятнадцати тысяч человек.

Устройство, по мнению общественника, необходимы людям, входящим в группы риска: пожилым, детям, людям с ментальными расстройствами, которые могут потерять ориентацию в пространстве, забыть свой адрес, имена и контакты родных.

В III Всероссийском форуме добровольческих поисково-спасательных отрядов, проходящем в Переславле-Залесском, принимают участие волонтеры более чем из тридцати регионов РФ, представители бизнеса, федеральных и региональных органов власти.

Кроме основного направления обсуждения форума, связанного с внедрением в поисково-спасательную деятельность добровольческих отрядов новых технических средств, и обмена опытом, были подняты вопросы взаимодействия власти и добровольческого движения. Также в программе форума стоят важные для поисковой деятельности лекции, практические занятия, дискуссии, также намечены состязания в природных условиях.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:12 07.07.2021
Выживших в катастрофе Ан-26 на Камчатке нет, подтвердили в Минтрансе РФ
0
56
14:00 07.07.2021
Кибератаки на РФ в основном вели из США, Германии и Нидерландов - центр кибербезопасности
0
79
13:32 07.07.2021
Российских миротворцев размещать на границе Армении и Азербайджана не планируется - Кремль
0
124
13:20 07.07.2021
Официальная Москва не имеет отношения к кибератаке на Республиканскую партию США - Песков
0
138
13:08 07.07.2021
Президент Гаити смертельно ранен неизвестными нападавшими - портал
0
531
13:00 07.07.2021
Заявления Лондона о проходе в Черном море кораблей Британии вызывают беспокойство - Песков
0
194
12:32 07.07.2021
Две трети немцев видят улучшение отношений между ФРГ и США с избранием Байдена - опрос
0
199
12:20 07.07.2021
Девушку, которую пытались насильно выдать замуж в Дагестане, вызвали в Следственный комитет - СМИ
0
342
12:05 07.07.2021
В России готовят поправки в законодательство о возможности конфискации криптоактивов
0
216
12:00 07.07.2021
Бюджет РФ на 2022 г. планируется с небольшим профицитом - Силуанов
0
212

Возврат к списку