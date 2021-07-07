Для поиска пропавших людей нужно применять новейшие технологии - Леонов
13:10 07.07.2021
|Фото Натальи Леоновой
Для использования новых технологий, считает общественник, требуется работающая законодательная база. «Мы предложили поправки, позволяющие оперативно определить точное местоположение человека с включенным мобильным телефоном - сегодня такие данные недоступны. Принятие закона о поиске пропавших по геолокации – одна из первоочередных задач нового, осеннего созыва Госдумы. Именно в таком виде, с нашими поправками, закон может спасти тысячи жизней ежегодно», - заявил куратор “ЛизаАлерт”.
Представленный участникам форума браслет безопасности оснащен встроенным NFC-модулем, позволяющим с помощью смартфона открыть контактную информацию родственников, сведения о мед показаниях потерявшегося. Браслет будет распространяться в столице бесплатно, заявки на получение устройства оставили уже более пятнадцати тысяч человек.
Устройство, по мнению общественника, необходимы людям, входящим в группы риска: пожилым, детям, людям с ментальными расстройствами, которые могут потерять ориентацию в пространстве, забыть свой адрес, имена и контакты родных.
В III Всероссийском форуме добровольческих поисково-спасательных отрядов, проходящем в Переславле-Залесском, принимают участие волонтеры более чем из тридцати регионов РФ, представители бизнеса, федеральных и региональных органов власти.
Кроме основного направления обсуждения форума, связанного с внедрением в поисково-спасательную деятельность добровольческих отрядов новых технических средств, и обмена опытом, были подняты вопросы взаимодействия власти и добровольческого движения. Также в программе форума стоят важные для поисковой деятельности лекции, практические занятия, дискуссии, также намечены состязания в природных условиях.
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