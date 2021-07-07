Выживших в катастрофе Ан-26 на Камчатке нет, подтвердили в Минтрансе РФ
14:12 07.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Никто не выжил при падении самолета Ан-26 на Камчатке, говорится в сообщении Минтранса РФ.
"6 июля при выполнении пассажирского рейса Петропавловск-Камчатский - Палана примерно за 10 минут до времени посадки в аэропорту Палана потерпел крушение пассажирский самолет Ан-26. На борту находились 22 пассажира и 6 членов экипажа. Выживших нет", - отмечается в сообщении Минтранса со ссылкой на слова министра Виталия Савельева, возглавляющего правительственную комиссию для выяснения обстоятельств ЧП.
В среду Савельев осмотрел место крушения самолета в населенном пункте Палана Камчатского края. "В крае развернут штаб психологической помощи для близких и родственников пассажиров разбившегося самолета. В данный момент проводится совещание комиссии совместно с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым и представителями ведомствами, задействованных в поисковой операции, ликвидации ее последствий и работе с семьями погибших", - отметили в министерстве.
Ранее ТАСС в экстренных службах сообщили, что на месте крушения самолета Ан-26 на Камчатке обнаружены тела 19 погибших. Поисковые работы осложнены штормом.
Пассажирский самолет Ан-26, принадлежащий компании "Камчатское авиапредприятие" и выполнявший рейс Петропавловск-Камчатский - Палана, потерпел крушение днем 6 июля. Обломки самолета, по данным МЧС, были обнаружены в 3,8 км от аэропорта Паланы. По одной из версий, причиной крушения могла стать ошибка пилотирования из-за плохой видимости.
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