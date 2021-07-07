В Пензе, Уфе и Челябинске ликвидированы четыре ячейки "Хизб ут-Тахрир" - ФСБ
14:32 07.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ России ликвидировала в Пензе, Уфе и Челябинске четыре ячейки террористической организации "Хизб ут-Тахрир", задержаны четыре главаря и 11 активных участников. Об этом ТАСС сообщили в среду в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД и Следственным комитетом РФ в конце июня - начале июля 2021 года в Пензе, Уфе и Челябинске нейтрализованы четыре законспирированные ячейки запрещенной в России решением Верховного суда международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Задержаны четыре главаря и 11 активных участников из числа граждан РФ и стран Центрально- Азиатского региона", - сообщили в ЦОС.
Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. международная религиозно-политическая организация "Хизб ут- Тахрир" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", араб. - "Партия исламского освобождения") признана террористической. Ее деятельность в России запрещена.
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