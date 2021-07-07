В Лужниках открылся один из крупнейших в мире центров вакцинации – Собянин

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Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на открытии нового центра вакцинации в олимпийском комплексе “Лужники”, за последние сутки в столице вакцинацию от коронавируса прошли более ста пяти тысяч человек.

«Главная спортивная арена страны тоже вступила в бой, борьбу с пандемией ковида. Количество людей, которые вакцинируются в Москве, нарастает с каждым днем. За прошедшие сутки были вакцинированы первым и вторым компонентом 105 тыс. человек (в том числе 86,8 тыс. – первым и 18,7 тыс. – вторым компонентом), что является максимумом с начала проведения массовой вакцинации. Это вообще астрономическая сумма, астрономическое количество. Конечно, это требует ввода дополнительных мощностей», - сообщил мэр.

Центр вакцинации в «Лужинках» станет одним из крупнейших в мире, выразил уверенность Сергей Собянин. «Я думаю, что это один из крупнейших центров вакцинации в мире. Общая мощность его составляет около 15 тыс. человек в сутки. Например, это в 2,5 раза больше, чем то, что мы открыли в Гостином дворе».

Также мэр рассказал о том, что центр вакцинации от COVID-19 в «Лужниках» будет осуществлять вакцинацию мигрантов, пожелавшим сделать прививку жителям столицы также отказано не будет.«По большому счету, никому из желающих москвичей не будет отказано, которые придут сюда на вакцинацию», - заверил мэр.

Как информирует пресс-служба Московской мэрии, пункты вакцинации в Лужниках размещаются в зоне болельщиков и подтрибунных помещениях секторов "C" и "D" Большой спортивной арены, а также в Центре выдачи коньков (отдельно стоящем здании рядом с Ледовой ареной).

Пропускная способность сектора "C" и зоны болельщиков Большой спортивной арены составляет до 5,5 тыс. человек в сутки, сектора "D" – до 6,9 тыс. человек., в этих секторах могут пройти вакцинацию. Секторы "C" и "D" предназначены для вакцинации физических лиц, принявших решение привиться от коронавируса (или COVID-19).

В пункте, размещенном в здании Центра выдачи коньков пропускной способностью до 1,9 тыс. человек в день проводится вакцинация организованных групп иностранных работников.

При необходимости пункты, развернутые в секторах "С" и "D", также могут быть быстро переориентированы на вакцинацию организованных групп.

В пунктах обеспечено соблюдение правил эпидемиологической безопасности. Установлены морозильные камеры для хранения вакцины, оборудованы склады изделий медицинского назначения (средства индивидуальной защиты, салфетки, дезинфицирующие средства и пр.).Нанесена специальная разметка. Потоки посетителей разведены таким образом, чтобы не было пересечений, и процесс вакцинации проходил максимально быстро и эффективно.