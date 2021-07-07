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Великобритания вдвое увеличит количество зенитных ракет на своих эсминцах

15:00 07.07.2021 Источник: Интерфакс

Эсминцы Королевского флота класса Daring (Type 45) получат дополнительные ракеты класса "земля-воздух" в рамках программы переоснащения их вооружения, что станет значительным увеличением огневой мощи этих кораблей, сообщило оборонное ведомство Великобритании.

После того, как будут установлены новые зенитные ракетные комплексы Sea Ceptor, на всех шести имеющихся в Королевском военно-морском флоте эсминцах класса Daring, количество зенитных ракет увеличится почти в два раза.

Данные боевые корабли, помимо прочего, обеспечивают противовоздушную оборону двух британских авианосцев - Queen Elisabeth и Prince of Wales.

Стоимость переоснащения эсминцев в рамках контракта с компанией MBDA UK, рассчитанного на 11 лет, составит $692 млн. После модернизации каждый корабль будет располагать 24 пусковыми ячейками для запуска 72 новых зенитных ракет Sea Ceptor.

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