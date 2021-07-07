Литва построит стену на границе с Белоруссией для сдерживания мигрантов
15:12 07.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Литва намерена построить барьер на границе с Белоруссией для сдерживания потока мигрантов. Об этом сообщила в среду на пресс-конференции премьер-министр страны Ингрида Шимоните.
"Мы начнем строить дополнительный физический барьер, который разделит Литву и Белоруссию, и это станет явным знаком и определенным сдерживающим фактором для тех, кто организует поток нелегальных мигрантов", - цитирует премьера агентство Рейтер. Глава правительства также отметила, что страна задействует силы армии для усиления патрулирования на границе.
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