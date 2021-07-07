Власти Китая запретили строительство зданий выше 500 м - СМИ
15:32 07.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китайские власти ввели запрет на строительство зданий с проектной высотой более 500 м по соображениям безопасности. Об этом сообщила в среду газета "Саут Чайна морнинг пост" со ссылкой на Государственный комитет по делам развития и реформ КНР.
Правительство также намерено ограничить количество новостроек высотой более 250 м. Кроме того, власти будут строго контролировать строительство всех зданий высотой более 100 м по проектному масштабу и требованиям пожарной безопасности.
В мае власти южнокитайского города Шэньчжэнь эвакуировали 350-метровый небоскреб из-за раскачивания его конструкции. Специалисты не выявили никаких аномалий, которые могли спровоцировать колебания. Показатели крена и проседания небоскреба оказались в пределах допустимой нормы. По некоторым версиям, причиной вибраций в 72-этажной башне могли стать вихревые цепочки, вызванные ветром, движением метро или температурными перепадами. Однако официального заключения нет. Здание остается закрытым.
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