Супруга убитого президента Гаити Жовенеля Моиза скончалась в больнице от ранений - ТВ

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Супруга убитого президента Гаити Жовенеля Моиза Мартин Моиз скончалась в больнице от полученных ранений. Об этом в среду в "Твиттере" сообщил телеканал "Телесур".

"Жена президента Гаити <...> Мартин Моиз также скончалась от полученных ранений в результате нападения на резиденцию [президента]", - говорится в сообщении.