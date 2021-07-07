Супруга убитого президента Гаити Жовенеля Моиза скончалась в больнице от ранений - ТВ
16:00 07.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Супруга убитого президента Гаити Жовенеля Моиза Мартин Моиз скончалась в больнице от полученных ранений. Об этом в среду в "Твиттере" сообщил телеканал "Телесур".
"Жена президента Гаити <...> Мартин Моиз также скончалась от полученных ранений в результате нападения на резиденцию [президента]", - говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 17:12 07.07.2021
- Заболеваемость коронавирусной инфекцией растет в 82 регионах РФ - Голикова
- 17:00 07.07.2021
- Консул Эстонии в Петербурге должен покинуть территорию РФ в течение 48 часов - МИД РФ
- 16:35 07.07.2021
- 200 международных компаний из 48 стран примут участие в онлайн-тренинге по кибербезопасности Cyber Polygon 2021
- 16:32 07.07.2021
- Генерал-губернатором Канады впервые стала представительница коренных народов
- 16:12 07.07.2021
- Путин в четверг откроет движение по ЦКАД - Кремль
- 15:32 07.07.2021
- Власти Китая запретили строительство зданий выше 500 м - СМИ
- 15:12 07.07.2021
- Литва построит стену на границе с Белоруссией для сдерживания мигрантов
- 15:00 07.07.2021
- Великобритания вдвое увеличит количество зенитных ракет на своих эсминцах
- 14:37 07.07.2021
- В Лужниках открылся один из крупнейших в мире центров вакцинации – Собянин
- 14:32 07.07.2021
- В Пензе, Уфе и Челябинске ликвидированы четыре ячейки "Хизб ут-Тахрир" - ФСБ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать