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Путин в четверг откроет движение по ЦКАД - Кремль

16:12 07.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) Московской области.

Как сообщила пресс-служба Кремля, глава государства "посетит Центральный пункт управления ЦКАД, откуда запустит движение по заключительному участку дороги, включающему в себя развязку на пересечении ЦКАД-4 и М-5 "Урал", 25-километровый участок ЦКАД-1 от Калужского до Симферопольского шоссе и пересечение ЦКАД-5 и М-10 "Россия".

"Трасса, построенная в соответствии с поручением главы государства, проходит по территории Подмосковья в 50 км от МКАД, пересекает 13 федеральных дорог и разгружает столичные улицы от транзитного транспорта", - отметили в пресс-службе.

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