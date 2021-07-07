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Генерал-губернатором Канады впервые стала представительница коренных народов

16:32 07.07.2021 Источник: Эхо Москвы

13-м генерал-губернатором Канады впервые стала представительница коренных народов. Это 73-летняя Мэри Саймон из индейской народности эскимосов-иннуитов. Ранее она работала послом в Дании и представителем канадского МИДа по делам Арктики.

Саймон сменит на этом посту Жюли Пайетт. Перестановки происходят на фоне скандала с обнаружением массовых захоронений детских останков на территории католических школ для перевоспитания детей индейцев (последние такие заведения в стране закрыли в 90-х).

Генерал-губернатор представляет фигуру британской королевы Елизаветы II, которая в Канаде номинально остается главой государства. Никаких полномочий, кроме церемониальных, должность не имеет.  Эхо Москвы

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