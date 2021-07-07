Консул Эстонии в Петербурге должен покинуть территорию РФ в течение 48 часов - МИД РФ

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Консул Эстонии в Санкт-Петербурге Март Лятте должен покинуть Россию в течение 48 часов. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводит сайт российского дипведомства.

"7 июля в МИД России была вызвана временная поверенная в делах посольства Эстонии в России Улла Уйбо. Российской стороной заявлен решительный протест в связи с деятельностью по сбору разведданных, несовместимой с дипломатическим статусом, консула генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте. Упомянутый сотрудник эстонского консульского учреждения объявлен persona non grata, ему надлежит покинуть территорию Российской Федерации в течение 48 часов", - говорится в сообщении.