Заболеваемость коронавирусной инфекцией растет в 82 регионах РФ - Голикова

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией отмечается в 82 регионах России, однако в Москве благодаря ограничительным мерам и вакцинации наблюдается снижение прироста числа новых случаев заболевания. Об этом в среду заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"В 82 регионах страны заболеваемость растет, но некоторые снижения мы видим только в Москве. Здесь я должна отметить, что это стало возможным благодаря реализуемым ограничительным мерам и достаточно высоким, практически в разы, темпам вакцинации населения. Мы считаем, что эти меры нужно обязательно продолжать", - сказала она на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ.