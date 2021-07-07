Под бесплатную газификацию в России могут попасть более 36 тыс. населенных пунктов - Новак
17:40 07.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Всего в России под социальную газификацию может попасть около 4 миллионов домовладений, расположенных в более чем 36 тысячах населенных пунктах. Об этом вице-премьер РФ Александр Новак сказал на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
Новак доложил о ходе социальной газификации в России в соответствии с поручением президента ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. "Таких населенных пунктов на сегодня в стране чуть более 36 тысяч", - сказал Новак. Он также подтвердил, что под социальную газификацию подпадает около 4 млн домов.
По словам Новака, во всех регионах России сейчас идет работа по подготовке новых топливно-энергетических балансов.
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