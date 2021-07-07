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Генсек ООН осудил убийство президента Гаити и призвал граждан воздержаться от насилия

18:15 07.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает граждан Гаити придерживаться конституционного порядка и воздержаться от насилия после убийства президента. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении официального представителя Гутерриша Стефана Дюжаррика.

"Генеральный секретарь крайне решительно осуждает убийство президента Республики Гаити Жовенеля Моиза. Совершившие это преступление лица должны предстать перед правосудием. Генеральный секретарь выражает глубочайшие соболезнования народу и правительству Гаити, а также семье президента, - говорится в заявлении. - Генеральный секретарь призывает всех жителей Гаити сохранять конституционный порядок и единство перед лицом этого отвратительного акта и отказаться от любого насилия. ООН стоит плечом к плечу с правительством и народом Гаити".

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