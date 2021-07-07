Трамп подает в суд на глав и основателей Facebook и Twitter

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент США Дональд Трамп подает иск в суд в отношении технологических гигантов, в том числе глав и основателей компаний Facebook ("Фейсбук"), Twitter ("Твиттер"), Google ("Гугл"). Об этом он заявил в среду в ходе своего выступления в городе Бедминстер (штат Нью-Джерси).



"Сегодня вместе с [организацией] America First Policy Institute ["Америка ферст полиси инститьют"] я подаю <...> крупный коллективный иск против технологических гигантов, включая Facebook, Google и Twitter, а также их генеральных директоров Марка Цукерберга, Сундара Пичаи и Джека Дорси, - отметил он. - Мы просим окружной суд США по Южному округу Флориды немедленно остановить деятельность социальных сетей, незаконную постыдную цензуру американского народа, а они занимаются именно этим, мы требуем положить конец теневому блокированию аккаунтов, умалчиванию и черным спискам".



