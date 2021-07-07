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Самые большие шансы избраться в Госдуму имеют три непарламентские партии - эксперт

19:20 07.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Партия пенсионеров, "Яблоко" и "Новые люди" имеют больше всего шансов среди всех непарламентских партий пройти в Госдуму в результате выборов в сентябре 2021 года, считает генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин.

"За статус пятой партии идет жесточайшая борьба между Партией пенсионеров, "Новыми людьми" и "Яблоком", все они также борются за прохождение трехпроцентного барьера, что даст им возможность получать госфинансирование и баллотироваться в Госдуму и региональные заксобрания без сбора подписей", - сказал Данилин в среду на пресс- конференции в ТАСС.

Он считает, что наиболее высокие шансы среди трех перечисленных партий на проход в Госдуму имеют "Новые люди". Преимуществами партии, по мнению Данилина, являются активность в рамках избирательной кампании, высокое качество цифрового менеджмента, а также сетевой подход к организации партийной работы. Как добавил Данилин, за статус главной оппозиционной партии по итогам выборов в Госдуму борются все три парламентские партии - ЛДПР, КПРФ и "Справедливая Россия - За правду".

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