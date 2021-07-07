На 50% вырос туристический поток в Хорватию - министр
20:15 07.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"В Хорватии в настоящее время [находятся] 620 тыс. туристов, что на 50% больше, чем в аналогичный момент в 2020 году", - отметила глава ведомства.
По словам Брняц, при должном уровне вакцинации и соблюдении эпидемиологических мер представляется возможным выход на хорошие показатели в туристической отрасли в текущем году. "У нас нет необходимости в том, чтобы наблюдать за другими, но мы должны видеть позитивные примеры, такие как Мальта, где степень иммунизации составляет около 72% при их населении в 500 тыс. жителей, - продолжала она. - Это туристическое направление и хороший пример, и поэтому нам также нужно [действовать]".
Наибольшее количество отдыхающих прибывает в Хорватию из Австрии, Германии, Польши, Словении и Чехии.
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