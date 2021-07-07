В ходе предвыборной акции в Кишиневе памятник Ленину подвергся вандализму

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Памятник Ленину в столице Молдавии в среду был подвергнут вандализму в ходе предвыборной акции кандидатов в депутаты "Альянса за объединение с Румынией" (AUR). Об этом стало известно из публикации в "Фейсбуке" бывшего мэра Кишинева Дорина Киртоакэ, который баллотируется в парламент по спискам AUR.



Голову скульптуры плотно обмотали черной пленкой, а ее саму обклеили пластиковыми пакетами. Потом активисты вместе с бывшими депутатами парламента и Киртоакэ сделали групповые фотографии на этом фоне. "Ответ и предупреждение "красной чуме" за попрание румынского триколора, за дикость, агрессию и насилие. На выборах 11 июля мы попрощаемся с ними навсегда", - подписал свою публикацию Киртоакэ.



Ранее в среду активисты AUR спровоцировали столкновения у офиса Партии социалистов Республики Молдова, которая сформировала избирательный блок с Партией коммунистов Республики Молдова. Потребовалось вмешательство полиции, а некоторым участникам стычки - помощь врачей. В ходе этой акции был порван румынский флаг, который принесли с собой активисты AUR.



