Двухнедельный траур объявлен на Гаити

21:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководство Гаити объявило в среду 15-дневный траур в связи с убийством президента республики Жовенеля Моиза. Это следует из указа и. о. премьер-министра Клода Жозефа, опубликованного в официальной газете республики.



Траур продлится с 8 по 22 июля.



Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию в ночь со вторника на среду. Во время нападения жена президента Мартин Моиз была ранена и доставлена в госпиталь.





