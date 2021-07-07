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НОВОСТИ

Двухнедельный траур объявлен на Гаити

21:10 07.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководство Гаити объявило в среду 15-дневный траур в связи с убийством президента республики Жовенеля Моиза. Это следует из указа и. о. премьер-министра Клода Жозефа, опубликованного в официальной газете республики.

Траур продлится с 8 по 22 июля.

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию в ночь со вторника на среду. Во время нападения жена президента Мартин Моиз была ранена и доставлена в госпиталь.


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