Двухнедельный траур объявлен на Гаити
21:10 07.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Траур продлится с 8 по 22 июля.
Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию в ночь со вторника на среду. Во время нападения жена президента Мартин Моиз была ранена и доставлена в госпиталь.
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