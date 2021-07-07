Нуждающимся в жилье кандидатам наук Минобрнауки РФ выделит по 3 млн руб.

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Каждый кандидат наук может получить субсидию в размере 3 млн рублей на улучшение жилищных условий. Об этом в среду сообщил заместитель министра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко в ходе молодежного форума "Территория смыслов".



"Сейчас у нас достаточно серьезная поддержка молодых ученых. Каждый кандидат наук, нуждающийся в жилье, может получить субсидию в размере 3 млн рублей. В настоящее время готовится закон, определяющий статус молодых ученых и расширяющий меры поддержки для них", - сказал Кучеренко, слова которого приводятся в сообщении организаторов форума.



Форум "Территория смыслов" проводится с 2015 года, до 2018 года он проходил во Владимирской области. С 2019 года площадкой форума стала Мастерская управления "Сенеж" в Подмосковье.





