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НОВОСТИ

Нуждающимся в жилье кандидатам наук Минобрнауки РФ выделит по 3 млн руб.

21:20 07.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Каждый кандидат наук может получить субсидию в размере 3 млн рублей на улучшение жилищных условий. Об этом в среду сообщил заместитель министра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко в ходе молодежного форума "Территория смыслов".

"Сейчас у нас достаточно серьезная поддержка молодых ученых. Каждый кандидат наук, нуждающийся в жилье, может получить субсидию в размере 3 млн рублей. В настоящее время готовится закон, определяющий статус молодых ученых и расширяющий меры поддержки для них", - сказал Кучеренко, слова которого приводятся в сообщении организаторов форума.

Форум "Территория смыслов" проводится с 2015 года, до 2018 года он проходил во Владимирской области. С 2019 года площадкой форума стала Мастерская управления "Сенеж" в Подмосковье.


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