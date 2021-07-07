Ковровский электромеханический завод наращивает объемы экспортных поставок

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Ковровский электромеханический завод (входит в холдинг НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех) стал одним из крупнейших промышленных предприятий, выпускающих широкий спектр коммунальной и сельскохозяйственной техники. С начала 2021 года КЭМЗ отгрузил более 90 единиц мини-погрузчиков, экскаваторов, фронтальных погрузчиков и тракторов, выпускаемых под маркой «ANT» в различные регионы Российской Федерации и стран СНГ.

Одно из приоритетных направлений стратегии развития предприятия – наращивание объемов экспортных поставок. Имеющиеся производственные мощности позволяют Ковровскому электромеханическому заводу расширять географию своего присутствия.

« 2021-й год станет рекордным по объемам поставок техники КЭМЗ в страны ближнего зарубежья», – сказал Александр Дерновой, заместитель генерального директора по стратегии, инновациям и развитию НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех. – В данный момент АО «КЭМЗ» является единственным российским экспортером мини-погрузчиков в страны СНГ.

Сегодня предприятие «Высокоточных комплексов» активно работает с Республикой Казахстан. За шесть месяцев текущего года Ковровским электромеханическим заводом поставлены семь фронтальных погрузчиков «ANT-3000», два экскаватора-погрузчика «ANT-2321» и пять мини-погрузчиков «ANT-1000». Техника поставляется дилеру КЭМЗ – компании «Стройдормаш-Астана».

«На протяжении нескольких лет мы выстраивали партнерские с казахскими коллегами. – отметил Игорь Тупицын, директор по продажам гражданской продукции АО «КЭМЗ». – Результат, как говорится, налицо – подписан новый контракт. До конца года мы поставим в Казахстан еще 25 мини-погрузчиков «ANT-1000». Безусловно, один из плюсов плодотворного сотрудничества – наличие у дилера собственной ремонтной базы, что позволяет осуществлять, быстрое и качественное сервисное обслуживание.

В дальнейших планах Ковровского электромеханического завода – динамичное движение вперед, обсуждение перспективных проектов сотрудничества с другими странами СНГ, в том числе с Узбекистаном и, конечно же, дальнейшее развитие поставок в Республику Крым, районы Крайнего Севера и др.