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При беспорядках в январе причин стрелять на поражение у охраны Капитолия не было - Трамп

22:10 07.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Охрана Капитолия не должна была применять огнестрельное оружие в ходе протестов 6 января, убийство ветерана военно-воздушных сил США Эшли Бэббит было неоправданным. Об этом заявил в среду бывший президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления в городе Бедминстер (штат Нью-Джерси).

"Тот человек, который выстрелил в Бэббит прямо в голову, на это не было причин", - сказал Трамп, выразив недоумение, почему дело в отношении сделавшего смертельный выстрел охранника было прекращено.

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