При беспорядках в январе причин стрелять на поражение у охраны Капитолия не было - Трамп
22:10 07.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Тот человек, который выстрелил в Бэббит прямо в голову, на это не было причин", - сказал Трамп, выразив недоумение, почему дело в отношении сделавшего смертельный выстрел охранника было прекращено.
НОВОСТИ
- 21:44 07.07.2021
- Ковровский электромеханический завод наращивает объемы экспортных поставок
- 21:20 07.07.2021
- Нуждающимся в жилье кандидатам наук Минобрнауки РФ выделит по 3 млн руб.
- 21:10 07.07.2021
- Двухнедельный траур объявлен на Гаити
- 20:30 07.07.2021
- В ходе предвыборной акции в Кишиневе памятник Ленину подвергся вандализму
- 20:15 07.07.2021
- На 50% вырос туристический поток в Хорватию - министр
- 19:20 07.07.2021
- Самые большие шансы избраться в Госдуму имеют три непарламентские партии - эксперт
- 19:10 07.07.2021
- Трамп подает в суд на глав и основателей Facebook и Twitter
- 18:25 07.07.2021
- После истечения контракта с "Газпромом", Киев надеется на получение гарантий транзита газа
- 18:15 07.07.2021
- Генсек ООН осудил убийство президента Гаити и призвал граждан воздержаться от насилия
- 17:55 07.07.2021
- В Московской области заработал СМИ-бот для размещения новостей «Прасковья»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать