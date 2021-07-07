При беспорядках в январе причин стрелять на поражение у охраны Капитолия не было - Трамп

22:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Охрана Капитолия не должна была применять огнестрельное оружие в ходе протестов 6 января, убийство ветерана военно-воздушных сил США Эшли Бэббит было неоправданным. Об этом заявил в среду бывший президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления в городе Бедминстер (штат Нью-Джерси).



"Тот человек, который выстрелил в Бэббит прямо в голову, на это не было причин", - сказал Трамп, выразив недоумение, почему дело в отношении сделавшего смертельный выстрел охранника было прекращено.



