В России в июне до 6,5% ускорилась годовая инфляция - Росстат

00:36 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Годовая инфляция в России в июне ускорилась до 6,5%, по сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены выросли на 0,69%, следует из данных Росстата.

Продовольственные товары в июне подорожали на 0,64% по сравнению с маем и на 7,9% в годовом выражении, непродовольственные товары - на 0,68% и 7,04% соответственно. Стоимость услуг выросла на 0,76% в месячном выражении и на 3,95% в годовом.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников отметил, что министерство видит тренд на снижение инфляции и не ожидает сильных колебаний.