США выводом войск из Афганистана де-факто признали провал своей операции - Лавров

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США, выводя войска из Афганистана, де-факто признали провал своей двадцатилетней миссии в этой стране. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в четверг в Дальневосточном федеральном университете с лекцией на тему "Международная деятельность России для развития российских регионов".

"США не просто выводят войска из Афганистана, они выводят их, де-факто признав провал своей двадцатилетней миссии", - сказал он.