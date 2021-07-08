09:05 Источник: Эхо Москвы

Полиция Гаити сообщила об убийстве четырех подозреваемых в нападении на президента страны Жовенеля Моиза. Эти люди названы наемниками. Еще два человека задержаны.

Президент Гаити был убит в своей резиденции. В стране объявлено военное положение и закрыты границы. Власти утверждают, что контролируют ситуацию и призывают к международному расследованию убийства. Эхо Москвы