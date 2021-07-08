Региональные прокуроры могут получить право вносить законопроекты
09:32 08.07.2021 Источник: Газета.Ru
Прокуроров регионов могут наделить правом разрабатывать и вносить законопроекты в местные заксобрания. Соответствующие изменения одобрила Комиссия правительства по законопроектной деятельности (КЗД), рассказал «Газете.Ru» ее член, глава правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев.
«Законопроект предлагает наделить прокуроров субъектов правом законодательной инициативы: прокуратура получит возможность вносить в региональные законодательные собрания свои законопроекты», — рассказал он.
По его словам, в 82 субъектах такое право установлено для прокуроров региональными законодательными актами. Таким образом, на уровне регионов соответствующие полномочия зависят от позиции местных депутатов. Законопроект же закрепляет на федеральном уровне право прокуратуры в регионах предлагать свои законодательные инициативы, добавил Груздев.
«Подготовленная инициатива закрепляет на федеральном уровне право прокуратуры в регионах предлагать свои законодательные инициативы. Данная работа будет способствовать повышению качества регионального нормотворчества, исключая сложную и затратную работу по опротестованию незаконных актов и их судебному оспариванию», — заключил он.
НОВОСТИ
- 10:20 08.07.2021
- ЕСПЧ признал право российских полицейских на отпуск по уходу за ребенком
- 10:05 08.07.2021
- Бывший президент ЮАР Зума начал отбывать тюремный срок
- 10:00 08.07.2021
- Каждый третий россиянин считает, что его нагрузка на удаленке за год выросла - опрос
- 09:20 08.07.2021
- Минфин предлагает изменить начисление страховых взносов для зарплат выше 122 тыс. рублей - Forbes
- 09:05 08.07.2021
- Полиция Гаити сообщила об убийстве четырех подозреваемых в нападении на президента
- 09:00 08.07.2021
- США выводом войск из Афганистана де-факто признали провал своей операции - Лавров
- 00:36 08.07.2021
- В России в июне до 6,5% ускорилась годовая инфляция - Росстат
- 22:10 07.07.2021
- При беспорядках в январе причин стрелять на поражение у охраны Капитолия не было - Трамп
- 21:44 07.07.2021
- Ковровский электромеханический завод наращивает объемы экспортных поставок
- 21:20 07.07.2021
- Нуждающимся в жилье кандидатам наук Минобрнауки РФ выделит по 3 млн руб.
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать