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Региональные прокуроры могут получить право вносить законопроекты

09:32 08.07.2021 Источник: Газета.Ru

Прокуроров регионов могут наделить правом разрабатывать и вносить законопроекты в местные заксобрания. Соответствующие изменения одобрила Комиссия правительства по законопроектной деятельности (КЗД), рассказал «Газете.Ru» ее член, глава правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев.

«Законопроект предлагает наделить прокуроров субъектов правом законодательной инициативы: прокуратура получит возможность вносить в региональные законодательные собрания свои законопроекты», — рассказал он.

По его словам, в 82 субъектах такое право установлено для прокуроров региональными законодательными актами. Таким образом, на уровне регионов соответствующие полномочия зависят от позиции местных депутатов. Законопроект же закрепляет на федеральном уровне право прокуратуры в регионах предлагать свои законодательные инициативы, добавил Груздев.

«Подготовленная инициатива закрепляет на федеральном уровне право прокуратуры в регионах предлагать свои законодательные инициативы. Данная работа будет способствовать повышению качества регионального нормотворчества, исключая сложную и затратную работу по опротестованию незаконных актов и их судебному оспариванию», — заключил он.

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