Каждый третий россиянин считает, что его нагрузка на удаленке за год выросла - опрос
10:00 08.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Каждый третий россиянин отмечает, что за год работы на удаленке его нагрузка увеличилась, у 38% объемы работы не изменились. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob, которые имеются в распоряжении ТАСС.
"Каждый третий отмечает, что с переходом на дистанционную занятость его нагрузка возросла. У 38% объемы работы не изменились", - следует из исследования. При этом три из десяти удаленных сотрудников, считают, что дома они работают лучше. А 35% уверены, что качество их работы не изменилось.
Кроме того, 54% удаленных сотрудников даже после нормализации эпидемиологической обстановки предпочли бы остаться работать из дома. А среди тех, кто из хоум-офиса вышел на работу в офис компании, вернуться на удаленку мечтают 34%.
По сравнению с аналогичными исследованиями прошлого года, россияне стали чаще отмечать увеличение рабочей нагрузки на удаленке. Тех, кто хочет остаться на удаленке навсегда, по сравнению с апрелем 2020 года, стало больше почти в три раза: 19 и 54% соответственно.
Исследование проводилось 23 июня - 7 июля текущего года во всех округах РФ. В нем приняли участие свыше 1 тыс. человек старше 18 лет, работающих удаленно.
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