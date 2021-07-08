ЕСПЧ признал право российских полицейских на отпуск по уходу за ребенком
10:20 08.07.2021 Источник: Коммерсант.ru
ЕСПЧ рассматривал дело 12 лет — и назвал такую практику гендерной дискриминацией мужчин. Коммерсантъ
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