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НОВОСТИ

ЕСПЧ признал право российских полицейских на отпуск по уходу за ребенком

10:20 08.07.2021 Источник: Коммерсант.ru

Европейский суд по правам человека признал незаконным запрет декретного отпуска для мужчин-полицейских в России. Жалобу в суд подали четыре сотрудника из разных регионов страны — они утверждали, что начальство не разрешало им сидеть с маленькими детьми. До этого российские суды заявляли, что полицейские сами выбирали службу, «ограничивающую их в правах».

ЕСПЧ рассматривал дело 12 лет — и назвал такую практику гендерной дискриминацией мужчин.  Коммерсантъ

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