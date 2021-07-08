За 5 лет в РФ стали использовать почти в 6 раз больше мобильного интернета - исследование

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

"Билайн.Аналитика" посчитала, как вырос трафик мобильного интернета в России за последние 5 лет, россияне за этот период стали потреблять почти в шесть раз больше мобильного интернета. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Вымпелкома" (бренд "Билайн").

"С начала 2016 года общий рост потребления мобильного интернета составил более 545%. Причем мужчины стали пользоваться им почти на 454% больше, тогда как женщины - на 660%. Больше всего за последние пять лет мобильный интернет используется для стриминга, веб-серфинга и мобильных игр", - отметили в пресс-службе.

Там уточнили, что молодежь до 25 лет стала пользоваться интернетом с мобильного устройства на 2 478% больше, люди в возрасте от 25 до 45 лет - на 494%, с 45 до 65 лет - на 455%, а те, кому за 65, качают с мобильных устройств на 784% больше информации, чем в 2016 году.

В пресс-службе отметили, что в Москве трафик вырос на 768%, жители центральной России стали использовать больше мобильного интернета на 561%, на северо-западе страны - на 458% больше, на востоке - на 667%, а на юге - на 427%.

"Города - лидеры по использованию мобильного интернета располагаются в следующем порядке: на первом месте Москва, вторую строчку занимает Санкт-Петербург, на третьей позиции Ставрополь, четвертое и пятое место у Краснодара и Казани, на шестом месте Уфа, а Ростов-на-Дону и Саратов на седьмой и восьмой строчке соответственно. Девятое место у Барнаула, а замыкает десятку лидеров потребления мобильного интернета Екатеринбург", - добавили в пресс-службе.