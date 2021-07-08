Михаил Мишустин назначил кураторов госпрограмм
11:00 08.07.2021 Источник: Интерфакс
Глава правительства Михаил Мишустин распределил кураторство государственных программ между вице-премьерами.
Как сообщает пресс-служба правительства, теперь реализацией каждой из госпрограмм будет управлять профильный вице-премьер.
"Внедрение института кураторства сделает управление госпрограммами более гибким. Под руководством кураторов начнут действовать управляющие советы, которые смогут оперативно вносить изменения в паспорта госпрограмм и тем самым поддерживать их в актуальном состоянии", - говорится в сообщении.
Согласно утвержденному распределению, первый вице-премьер Андрей Белоусов будет курировать три госпрограммы - "Экономическое развитие и инновационная экономика", "Развитие транспортной системы", "Управление госфинансами и регулирование финансовых рынков".
Наибольшее количество государственных программ - 12 - закреплены за вице-премьером Юрием Борисовым. К ним относятся: "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", "Развитие оборонно-промышленного комплекса", "Космическая деятельность России", "Обеспечение обороноспособности страны", "Обеспечение госбезопасности", "Обеспечение защиты личности, общества и государства" (профильное ведомство - Росгвардия), "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" (МВД России), "Защита населения и территорий от ЧС", а также еще ряд отраслевых программ в авиапроме, судостроении и т.д.
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