Пол исполнителя частных услуг важен для 80% заказчиков - исследование

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 80% заказчиков частных услуг обращают внимание на пол исполнителя, примерно половина обращает внимание на опыт. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса услуг YouDo.com среди 1 852 респондентов из всех регионов страны.

По данным аналитики, 79% россиян смотрят на пол специалиста, когда решают, кому доверить выполнение задачи. Любопытно, что для заказчиков-мужчин этот фактор несколько важнее, чем для заказчиц - 23% опрошенных мужчин и 15% женщин на вопрос "Влияет ли на ваш выбор пол исполнителя?" ответили утвердительно. При этом для 53% респондентов важен, в первую очередь, опыт исполнителя, а не его возраст.

Однако мастерам младше 35 лет доверяют работу в 3 раза реже, чем исполнителям от 35 и старше. Кроме того, почти 60% заказчиков так или иначе обращают внимание на национальную принадлежность исполнителя: при этом для 31% из них этот фактор имеет значение при любых видах услуг. А для 41% россиян национальность мастера не важна вовсе.

Специалисты сервиса также выяснили, выполнение каких услуг россияне готовы поручить с большей вероятностью мужчинам, а какие - женщинам. Мастерам мужского пола заказчики отдают предпочтение в категориях: установка и ремонт техники (75%), ремонт и строительство (69%), водительские перевозки (48%). Меньше же всего мужчинам доверяют уборку - всего 2% опрошенных. А женщинам больше доверяют уход за детьми (85%), бьюти-услуги (68%) и уборку (63%). Наибольшее недоверие у пользователей вызывают водители-женщины - лишь 2% заказчиков отдали бы в этом вопросе предпочтение им, а не мужчинам. Причем, по мнению респондентов, пол исполнителя не имеет значения при уходе за питомцами (70%), в курьерских услугах (69%), репетиторстве (69%), дизайне (69%) и приготовлении еды (65%).