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В Омской области вернули выплаты ветеранам после жалобы Путину

11:20 08.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Законодательное собрание Омской области приняло в четверг закон об отмене ограничения по размеру дохода для получения ветеранами труда пособия в размере 550 рублей, сообщила пресс-служба правительства региона. Законопроект был принят сразу в трех чтениях после жалобы на лишение этой меры поддержки жителя Омска Владимира Василькова в ходе прямой линии президента РФ Владимира Путина.

Васильков в ходе прямой линии пожаловался на лишение ветеранского звания и пособия в 550 рублей в связи с этим. Власти региона опровергли информацию о лишении его звания, а отсутствие выплаты объяснили индексацией пенсий: доплаты получают граждане с пенсией не более 15 тыс. 631 руб., а пенсия Василькова после индексации оказалась выше, поэтому он и перестал получать пособие. Путин дал поручение правительству региона принять меры по недопущению снижения уровня социальной поддержки этой категории граждан.

"Депутаты областного парламента приняли законопроект "Единой России" о возврате выплат ветеранам Омской области. Ежемесячную доплату в 550 рублей в месяц с 2022 года будут получать все обладатели звания "Ветеран Омской области", - говорится в сообщении.

В правительстве уточнили, что закон исключает условие, по которому право на ежемесячную выплату имели обладатели звания "Ветеран Омской области" с доходом не более 175% величины прожиточного минимума пенсионера в Омской области, то есть 15 631 рубля. "Те ветераны Омской области, чей доход составлял менее 1,75 минимального дохода пенсионера, получали 550 рублей. У нас таких в 2020 году было 43 тысячи человек. Сейчас, когда мы снимаем ограничение, к числу получателей добавляются еще свыше 50 тысяч наших земляков- пенсионеров, которые имеют это ветеранское звание", - цитирует пресс-служба вице-спикера Заксобрания Александра Артемова. На реализацию закона потребуется выделить из регионального бюджета 357,7 млн рублей.

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