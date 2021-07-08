Проценко сообщил о негативном влиянии жары на болеющих коронавирусом
11:32 08.07.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Денис Проценко сообщил о негативном влиянии жары на течение COVID-19. Главврач больницы в Коммунарке отметил, что особенно серьёзно высокая температура воздуха сказывается на пожилых пациентах.
«Жара и COVID — очень плохое сочетание. Тяжёлый COVID мы контролировать можем, а осложнения, связанные с жарой, могут быть фатальными. Это касается, в первую очередь, пожилых», — сказал реаниматолог в эфире программы «Соловьёв LIVE».
Проценко в очередной раз призвал москвичей вакцинироваться от COVID-19. Он также сообщил, что в Коммунарке лечатся около 1 тыс. пациентов с коронавирусом, из них 285 — в реанимации. К аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены 94 заболевших. Говорит Москва
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