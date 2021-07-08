"Опора России": Столичный бизнес стремится приблизиться к необходимому показателю вакцинации
11:25 08.07.2021
Председатель совета столичного городского отделения «Опоры России» Дмитрий Несветов в своем сообщении Агентству городских новостей “Москва” подтвердил намерение бизнеса Москвы при содействии столичных властей подойти к намеченным шестидесяти процентам привитых от коронавируса сотрудников до 15 июля текущего года.
«Мы стараемся максимально приблизится к 60% до 15 июля, точных данных у нас сейчас нет, но процесс идет».- сообщил Несветов.
Правительство Москвы дает представителям столичного бизнеса все способы использования инфраструктуры для вакцинации. - выделил он.
«Московское отделение «Опоры России» прекрасно понимает необходимость мер по профилактике коронавируса, которые предпринимаются. Мы по этим вопросам вступили в рабочий контакт и рабочее взаимодействие с властями Москвы. И мы надеемся, что все поводы для беспокойства, которые есть у малого и среднего бизнеса, будут урегулированы», - заключил Дмитрий Несветов.
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