"Опора России": Столичный бизнес стремится приблизиться к необходимому показателю вакцинации

11:25

Председатель совета столичного городского отделения «Опоры России» Дмитрий Несветов в своем сообщении Агентству городских новостей “Москва” подтвердил намерение бизнеса Москвы при содействии столичных властей подойти к намеченным шестидесяти процентам привитых от коронавируса сотрудников до 15 июля текущего года.

«Мы стараемся максимально приблизится к 60% до 15 июля, точных данных у нас сейчас нет, но процесс идет».- сообщил Несветов.

Правительство Москвы дает представителям столичного бизнеса все способы использования инфраструктуры для вакцинации. - выделил он.

«Московское отделение «Опоры России» прекрасно понимает необходимость мер по профилактике коронавируса, которые предпринимаются. Мы по этим вопросам вступили в рабочий контакт и рабочее взаимодействие с властями Москвы. И мы надеемся, что все поводы для беспокойства, которые есть у малого и среднего бизнеса, будут урегулированы», - заключил Дмитрий Несветов.