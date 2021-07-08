ЕС озабочен российским законом о виноделии и считает его скрытым эмбарго - посол в РФ

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Брюссель озабочен законом, определяющим особенности производства и оборота винодельческой продукции в РФ, и считает его скрытым продолжением продовольственного эмбарго. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции посол Евросоюза в РФ Маркус Эдерер.

"Европейский союз крайне озабочен этим законом. Для меня как посла Евросоюза в России это выглядит как слабо скрытое продолжение продовольственного эмбарго, которое обходится российским потребителям не менее чем в 445 млрд рублей в год", - сказал он.