В России выявили 24 818 заразившихся коронавирусом за сутки

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 24 818, до 5 707 452, сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,44%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 21 336, это максимум с 11 февраля. Всего уже выздоровели 5 143 255 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 90,1% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 734 против 725 днем ранее. Всего от инфекции умерли 140 775 пациентов. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 2,47%, следует из данных штаба.