В Москве выявили 6 040 случаев заражения коронавирусом за сутки - оперштаб

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 6 040 против 5 621 днем ранее. Всего с начала пандемии в городе выявили 1 411 491 заразившегося, сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост составил 0,43%.

За сутки в Москве зарегистрировали 109 летальных исходов от ковида, всего умерли 23 328.