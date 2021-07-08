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В Москве выявили 6 040 случаев заражения коронавирусом за сутки - оперштаб

12:05 08.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 6 040 против 5 621 днем ранее. Всего с начала пандемии в городе выявили 1 411 491 заразившегося, сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост составил 0,43%.

За сутки в Москве зарегистрировали 109 летальных исходов от ковида, всего умерли 23 328.

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