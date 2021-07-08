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Академик Румянцев: Студенты-медики должны иметь доступ в клиники и к пациентам

12:02 08.07.2021

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Фото Ольги Макаровой
Будущие медики во время обучения должны иметь доступ в лечебные учреждения - считает детский онколог-гематолог, академик РАН, Основатель Центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев. Свою точку зрения он высказал в прямом эфире «LiVe Доктора Румянцева» в социальных сетях.

Подготовку студентов в медицинских вузах Минобрнауки РФ следует выстроить таким образом, чтобы будущие медики уже во время обучения получали доступ в лечебные учреждения. Об этом главный детский онколог-гематолог, академик РАН, Основатель Центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев заявил во время прямого эфира «LiVe Доктора Румянцева» в социальных сетях.

«В 44 учебных заведениях Минобранауки России сегодня работают медицинские факультеты, которые дают хорошую базовую теоретическую подготовку. При этом у студентов нет доступа в клиники, потому что все клинические базы относятся к учебным заведениям Минздрава России. В этом заключается одна из важнейших проблем медицинского образования в нашей стране», — заявил Александр Румянцев.

Примером подготовки в мед. вузах Александр Григорьевич Румянцев считает Институт медицинского образования НМИЦ им. В.А. Алмазова, в котором с 2018 года введен новый курс «Лечебное дело». Доктор уверен в эффективности данного инновационного метода обучения, внедренного в НМИЦ им. Алмазова, позволяющего студентам сразу, с первого курса погрузиться в науку и медицину.

Генеральный директор НМИЦ им. В.А. Алмазова, президент российского кардиологического общества, академик РАН Евгений Шляхто в эфире «LiVe Доктора Румянцева» рассказал о размещении студентов первого и второго курса в Центре доклинических трансляционных исследований, практически в шаге от лабораторий, где проходят исследования самого высокого уровня.

«Наука должна быть идти не параллельно обучению, а быть внутри него. Наша главная задача, чтобы студенты с первого курса были бы погружены в клинику и погружены в науку. Мы работаем так, что все наши компетенции в области кардиологии доступны студентам. Не случайно, что Институт медицинского образования НМИЦ им. Алмазова, который обучает студентов Лечебного факультета, уже вошел во вторую сотню всемирного рейтинга Times Higher Education в номинации «Укрепление здоровья и благополучия», — подчеркнул академик Евгений Шляхто.

Мария Школьникова, профессор, главный детский кардиолог Минздрава РФ, научный руководитель НИКИ педиатрии им. академика Ю.Е. Вельтищева РНИМУ им. Н.И. Пирогова, президент Ассоциации детских кардиологов России, в своей речи особенно обратила внимание коллег на достижения в обучении будущих медиков:. «Онлайн-технологии позволили дисциплинировать студентов и привлечь к обучению хороших и очень хороших преподавателей, использовать современные методики. Это положительным образом сказалось на уровне подготовки студентов».

Александр Григорьевич Румянцев убежден в необходимости увеличения финансирования в сфере охраны здоровья. Расходы на медицину, уверен академик, следует ежегодно увеличивать на 520 млрд рублей в год, доведя их в перспективе до 7,7 % от ВВП. Он считает необходимым направлять дополнительные средства на подготовку медперсонала.

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