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В Дании построили самый высокий в мире замок из песка

12:20 08.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самый высокий в мире замок из песка построен в датском городе Блокхус, расположенном на севере королевства. Как сообщает в четверг телеканал Эс- вэ-тэ, его высота равна 21,16 м, что на 3,5 м превышает прежний рекорд, установленный в 2019 году в Германии.

Автором новой постройки стал известный нидерландский скульптор Вилфред Стийгер, работающий с разными материалами, в том числе с песком, льдом и снегом. Помогали ему 30 других скульпторов из разных стран мира.

Всего на датский замок ушло 4,86 тыс. тонн сыпучего материала. Строение имеет пирамидальную форму. В его основе находится деревянная конструкция, на которую затем был нанесен декор из песка.

Представители Книги рекордов Гиннесса уже осмотрели новое сооружение и составили соответствующий протокол, заверенный свидетелями.

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