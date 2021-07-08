Власти Москвы пока воздержатся от введения новых ограничений - Собянин

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новые ограничительные меры из- за ситуации с коронавирусом пока не планируется вводить в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

"И, конечно, очень важно, что москвичи стали гораздо более ответственно относиться к санитарным требованиям и вакцинации. Ежедневно мы прививаем около 100 тыс. человек. В этой связи мы можем пока воздержаться от введения новых ограничений и даже возобновить работу некоторых городских объектов, расположенных на открытом воздухе", - написал мэр.