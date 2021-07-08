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Стабилизация ситуации с распространением COVID-19 внушает осторожный оптимизм – Собянин

12:43 08.07.2021

Продлена возможность посещения ресторанов и летних веранд без QR-кодов - написал в блоге на своем сайте мэр Москвы Сергей Собянин. 08.07.2021 на официальном сайте мэра опубликован соответствующий Указ.

«Последние дни ситуация с распространением коронавирусной инфекции постепенно стабилизируется. Количество выявляемых случаев заболевания и госпитализаций все еще очень высокое, но, по крайней мере, оно немного снизились по сравнению с пиковыми значениями недельной давности. И, конечно, очень важно, что москвичи стали гораздо более ответственно относиться к санитарным требованиям и вакцинации. Ежедневно мы прививаем около 100 тыс. человек», - пишет градоначальник в своем блоге .

Он отмечает, что принятые меры и ответственный подход горожан позволяют в настоящее время не ужесточать принятые ограничения, давая возможности возобновления работы точек, располагающихся на свежем воздухе.

При соблюдении мер санитарно-эпидемиологической безопасности и дезинфекции риск заразиться в них гораздо меньше, чем в помещениях, - отмечает Собянин.

Там же сообщается о продлении обслуживания в точках на открытом воздухе без предъявления QR-кода до первого августа (1. 08.2021) включительно.

«Это решение поддержит и рестораны, и туристическую отрасль в целом, и просто москвичей, которые пока не успели завершить вакцинацию. Стабилизация ситуации с распространением инфекции внушает осторожный оптимизм. Однако опасность никуда не ушла. Риски заразиться и тяжело заболеть очень высокие. Бороться с ковидом возможно только массовой вакцинацией», - подытожил мэр.

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