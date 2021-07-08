Спонсоры ОИ в Токио отменяют мероприятия, связанные с играми - Reuters
13:00 08.07.2021 Источник: Эхо Москвы
Спонсоры Олимпиады в Токио отменяют мероприятия, связанные с играми, — сообщают источники агентства Reuters. Около 60 японских компаний заплатили более трех миллиардов долларов за спонсорские права.
Олимпийские соревнования могут пройти при пустых трибунах. В течение ближайших дней японские власти и организаторы игр должны принять решение о допуске японских болельщиков. В Токио может быть введен режим чрезвычайной ситуации, в том числе на время игр из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Эхо Москвы
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