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Спонсоры ОИ в Токио отменяют мероприятия, связанные с играми - Reuters

13:00 08.07.2021 Источник: Эхо Москвы

Спонсоры Олимпиады в Токио отменяют мероприятия, связанные с играми, — сообщают источники агентства Reuters. Около 60 японских компаний заплатили более трех миллиардов долларов за спонсорские права.

Олимпийские соревнования могут пройти при пустых трибунах. В течение ближайших дней японские власти и организаторы игр должны принять решение о допуске японских болельщиков. В Токио может быть введен режим чрезвычайной ситуации, в том числе на время игр из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.  Эхо Москвы

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