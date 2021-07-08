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В российских школах будут преподавать финансовую грамотность

13:20 08.07.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В российских школах начнут преподавать финансовую грамотность. Занятия для учеников с 1-го по 9-й классы начнутся 1 сентября будущего года.

Об этом сообщает пресс-служба Центробанка. Уточняется, что в начальной школе финансовую грамотность включат в курсы математики и окружающего мира, а для учеников с 5-го по 9-й класс — в обществознание, математику и географию.

В регуляторе отметили, что школьников научат анализировать доходы и расходы семьи, составлять личный финансовый план, рассчитывать цены товаров, размеры налогов и определять финансовое благополучие.  Говорит Москва

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