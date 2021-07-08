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НОВОСТИ

В Туркмении бюджетникам отказываются выдавать загранпаспорта - СМИ

13:32 08.07.2021 Источник: Эхо Москвы

В Туркмении в нескольких районах бюджетников предупредили, что не будут принимать заявки на получение загранпаспортов. Тем, у кого есть такие документы, предписано сдать их в миграционную службу, — сообщают корреспонденты туркменской службы Радио Свобода (признана в РФ СМИ-иностранным агентом).

Отмечается, что руководители госучреждений не будут принимать на работу граждан, имеющих загранпаспорта.

В последние годы все больше граждан Туркмении уезжают на заработки или постоянное место жительства в другие страны. Власти пытаются этому помешать.  Эхо Москвы


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