Ректор РХТУ Мажуга: необходимо развивать систему среднего профессионального образования

13:50

Фото Данила Головкина

Развитие системы среднего профессионального образования обеспечит прорыв в области экономического и социального развития страны - уверен Ректор Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д. И. Менделеева

«Среднее профессиональное образование занимает важную нишу в российской образовательной системе. Квалифицированные рабочие кадры и специалисты среднего звена на данный момент востребованы среди работодателей больше всего. Именно поэтому этому образованию в России сегодня уделяется особое внимание», - сообщил ректор РХТУ.

Он считает обучение в колледжах хорошим стартом, позволяющим молодежи начать построение своей карьеры, получая сразу знания и опыт в профессии, тем более, что колледж может стать первой ступенью в получении высшего образования.

«О том, что среднее специальное образование сегодня востребовано, говорит следующий факт: итогам 2020 года, на обучение по рабочим специальностям в России поступило учиться более 210 тысяч человек», - привел данные ректор РХТУ.

По статистике все больше молодежи выбирают колледж а не бакалавриат. На 2010 г. поступивших в колледжи насчитывается 850 тысяч, в ВУЗ 1,6 млн человек, в 2015 г. почти 700 тысяч к миллиону, а в прошлом году были зарегистрированы 900 тыс. абитуриентов колледжей к 873 тыс поступивших в высшие учебные заведения. По этой причине необходимость улучшения материальной базы и образовательных программ колледжей особенно актуальна.

Ректор РХТУ имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга напоминает, что в своем выступлении на съезде “Единой России” президент РФ Владимир Путин упоминал о дополнительных ресурсах, (не менее 30 миллиардов рублей на период до 2024 года), которые будут направлены на развитие среднего проф. образования, улучшение материальной базы и повышение квалификации обучающих кадров.