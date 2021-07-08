Путин отметил плюсы совместного обучения мальчиков и девочек

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин, комментируя проект финалиста конкурса "Большая перемена", обратил внимание на признание экспертами плюсов совместного обучения мальчиков и девочек. Глава государства в четверг в режиме телемоста связался с "Артеком", где проходит финальный этап конкурса.

"Специалисты сегодняшнего дня считают, что лучше, если девочки и мальчики вместе учатся. Они с большим уважением начинают относиться друг к другу, помогать друг другу в текущей работе. Мальчики поддерживают девчонок, девочки проявляют свои лучшие качества и влияют таким образом на характер своих товарищей-мальчишек", - сказал Путин.

Финалист конкурса, 11-летний Даниил из Москвы рассказал президенту, что подготовил к "Большой перемене" проект под названием "Школа аристократа". По задумке школьника, это должно быть учебное заведение, где мальчики и девочки будут учиться раздельно, встречаясь только на время общих занятий и в столовой. Даниил считает, что такая форма обучения поможет "воспитать в мальчиках дух, а девочкам стать милее".

"То, что ты предлагаешь, тоже возможно. Во всяком случае, ты не разделяешь девочек и мальчиков совсем. Просто хотел бы обратить твое внимание на мнение специалистов по этому вопросу", - резюмировал глава государства.